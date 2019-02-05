Молодой человек из США погиб от взрыва электронной сигареты

Вашингтон, , 15:13 — REGNUM В США электронная сигарета стала смертельной для 24-летнего Ульияма Б. — жителя города Форт-Уэрт в штате Техас. Она взорвалась прямо в руках у молодого человека, когда он в первый раз после приобретения устройства решил его использовать, сообщает газета Fort Worth Star-Telegram.

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Как рассказала бабушка погибшего, инцидент произошёл в январе 2019 года. Её внук сидел в машине и попытался использовать вейп. Однако в этот момент произошёл взрыв. Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его медикам не удалось. Молодой человек скончался два дня спустя.

Как установила судмедэкспертиза, прочной смерти мужчины стало «проникающее ранение» от взорвавшейся электронной сигареты. Кроме того, медики утверждают, что, ещё находясь в автомобиле, молодой человек перенёс инсульт, что привело к кровоизлиянию в мозге. Следователи сообщили, что причиной взрыва электронной сигареты стали неполадки с аккумулятором.

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По словам бабушки погибшего, Уильям не был обычным курильщиком. У него была астма, и ему сказали, что существуют вид электронной сигареты, который, якобы, помогает устранить симптомы заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный трагический случай произошёл в США весной 23 018 года. В мае от взрыва электронной сигареты погиб житель американского штата Флорида. Мужчина находился в доме своих родителей и курил электронную сигарету. В какой-то момент она взорвалась, начался пожар. Прибывшие на место ЧП спасатели потушили пламя и обнаружили тело потерпевшего.

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