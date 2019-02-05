Друг Эмилиано Салы обвинил агента в гибели футболиста

Лондон, , 15:12 — REGNUM В гибели игрока футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Салы виноват его агент Вилли Маккея, об этом в интервью Marca заявил друг нападающего Максимилиано Дуарте.

«В этой ситуации есть виновник. Эмилиано никогда бы не решил сесть в тот самолет», — заявил Дуарте, добавив, что футболист вынужден был это сделать, поскольку является профессионалом и такие вещи входят в его обязанности.

Дуарте отметил, что он лично не рекомендовал ему садиться в самолет, так как условия не были предоставлены.

Напомним, легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, в том числе Эмилиано Сала, пропал с радаров 21 января. Из Франции вылетели пилот и аргентинский футболист, заключивший контракт с валлийским клубом «Кардифф».

После вылета Сала успел сообщить родственникам, что техническое состояние самолета вызывает у него страх. Спустя две недели на дне пролива Ла-Манш было найдено тело одного из находившихся на борту людей.

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