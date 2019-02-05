11 детей остались без крыши над головой из-за пожара в Хакасии

Абакан, , 15:10 — REGNUM Пожар в Красном Абакане (Хакасия) оставил без дома 11 детей и их родителей. Огонь уничтожил дом семьи Д. за считанные минуты.

Пожар начался 4 февраля в одной из комнат дома на втором этаже. Огонь быстро охватил крышу и верхнюю часть жилища.

«Слышу, сирена сильная. Много «пожарок» едет… И увидел — сильный дым идет. Я побежал скорее, думал, в нашем районе какой-то дом загорелся. Но даже не мог подумать, что наш дом. Я просто в шоке был. Я скорее побежал, спросил, все ли живы. Это самое главное было, чтобы все были живы», — цитирует одного из детей «Республиканская телевизионная сеть».

В пожаре никто не пострадал, но у семьи не осталось ничего. Хоть первый этаж дома и уцелел, но жить там невозможно из-за едкой гари.

Получается, что целая семья, в которой воспитываются одиннадцать детей, в морозы осталась без крыши над головой.

«Наши друзья — верующие — распределили по разным домам детей. Мы с женой пока и несколько деток младших находимся у её мамы. Младший у нас сейчас температурит очень сильно, врача вызывали», — рассказывает глава семейства.

По какой причине произошло возгорание, не уточняется.

Как сообщили ИА REGNUM 5 февраля в республиканском главке МЧС, за минувшие сутки в Хакасии было зарегистрировано шесть пожаров. Причиной четырёх из них стало печное отопление.

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