Канберра, , 15:30 — REGNUM Австралийский город Таунсвилл пострадал от сильнейшего наводнения за последний век. Об этом сообщает австралийское отделение информационного агентства The Guardian. Наводнение произошло в результате открытия шлюзов плотины реки Росс, после чего в уже затопленный от осадков город хлынуло 1900 кубических метров воды.

Спасательные службы Таунсвилла уже получили более 1000 обращений о помощи, также было проведено около 18 спасательных операций. Ситуация в городе становится все более напряженной: только за минувшую ночь около 400 человек были эвакуированы из своего жилья. Для спасения жителей активно используются лодки и вертолеты.

В результате наводнения без электричества остались около 16 000 домов, среди них — школы и детские сады. Местные власти призывают жителей не покидать свои дома до прибытия спасательных служб, так как на улицах вместе с паводками появились крокодилы и змеи, которые нападают на людей. В Таунсвилле зафиксировано выпадение почти 1,5 метра осадков, и, по словам синоптиков, дожди продолжатся до середины недели.