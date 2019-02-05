В Могадишо взорвалась бомба у торгового центра, погибло 11 человек

Могадишо, , 14:54 — REGNUM 4 февраля в городе Могадишо, в центре Сомали, взорвалась бомба недалеко от торгового центра. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, в результате взрыва погибло 11 человек, несколько ранены.

Представитель местной полиции Мухаммед Хуссейн уточнил, что десять человек ранены, а сам взрыв случился около одного из правительственных зданий правительства.

«Террористы заложили бомбу в машину в непосредственной близости от людного торгового центра, чтобы взрывом поразить как можно большее количество человек», — добавил Хуссейн.

Несмотря на то, что пока ни одна террористическая группировка не заявила о своей причастности к атаке, группировка «Аль-Шабаш» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) не раз совершала подобные акции в прошлом.