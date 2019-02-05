Масштабная авария водопровода лишила воды половину Одессы

Одесса, Украина, , 14:51 — REGNUM Около полумиллиона жителей Одессы остались без воды, сообщил 5 февраля телеканал «1+1».

Коммунальные службы отключили от водоснабжения три из четырёх районов города и приступили к поиску места аварии.

Ремонтной бригаде помешал рекламный щит, установленный на месте аварии:

«Конструкция находится на разрешении, выданном в 2012 году, согласно комплексной схеме, утвержденной исполкомом. Водовода на геоподоснове, который находится в разрешении, нет. Водовод проходит по проезжей части улицы, а конструкция — в районе тротуара», — рассказали в мэрии города.

Журналисты также отметили, что аварийному водопроводу диаметром 600 мм уже более ста лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бердянске произошло повторное обрушение коллектора, который отводит примерно 80% стоков города. Без воды остались 40 тыс. человек. Работники коммунальных служб прогнозируют, что ремонт затянется на несколько дней.

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