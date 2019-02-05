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В Москве более 20 тыс. человек эвакуировано после звонков о бомбах

Происшествия

Неизвестные «заминировали» более ста объектов

Москва, 5 февраля 2019, 14:26 — REGNUM  Из-за анонимных звонков с угрозой теракта более 20 тыс. человек были эвакуированы в Москве из мест массового пребывания людей. Об этом сообщает источник в экстренных службах столицы.

В столице в настоящее время проведена эвакуация 89 объектов. Их покинула 21 тыс. человек, сообщил собеседник РИА Новости.

В целом в Москве и Московской области поступили сообщения о минировании более чем ста объектов, среди которых торговые центры, школы и другие учреждения. В зданиях работают сотрудники полиции, кинологи, представители экстренных служб.

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