Школы на юго-западе Петербурга эвакуируют из-за запаха газа

Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM Ученики и сотрудники нескольких школ в Красносельском районе Санкт-Петербурга выведены на улицу в разгар учебного дня в связи с появлением запаха газа. На запах газа массово жалуются местные жители. Специалисты выехали в район для поиска источника проблемы.

Как сообщают горожане в соцсетях, эвакуированы дети и взрослые гимназии №399 на улице Добровольцев и школы №383 на Авангардной улице.

«Эвакуация 399 гимназии на Добровольцев, из-за запаха газа на весь район», — пишут пользователи. На снимках видно, что учащиеся стоят на улице, в том числе младшеклассники.

В пресс-службе распределительного предприятия «ПетербургГаз» в комментарии корреспонденту ИА REGNUM отметили, что учебное заведение на улице Добровольцев, по их данным, не газифицировано.

«В район направлены оперативные бригады для отбора проб воздуха на загазованность. Все поступающие заявки будут отрабатываться», — сказали на предприятии.

О каком-либо ЧП, связанным с газовым хозяйством города, на данный момент информации нет.

Тем временем горожане подтверждают наличие запаха, похожего на газовый, на улицах юго-запада Петербурга.

«Дочка ехала в троллейбусе 5 мин назад. В районе Партизана Германа (Лигово), говорит, сильнейший запах газа там был», — сообщает петербурженка.

«У нас прям в квартире запах стоит, с улицы несет! С соседних подъездов люди вышли на улицу», — пишет одна из пользователей в городском паблике.

«Я с трудом дозвонилась через 112 в 04. Тоже сказали в Красносельском районе, и бригада выехала искать источник», — добавляет другая.

«Почти во всем Красносельском районе пахнет газом!», — подтверждает еще один участник обсуждения.