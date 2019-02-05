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В Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуируют школы

Происшествия

Занятия отменили уже в 10 школах

Волгоград, 5 февраля 2019, 14:09 — REGNUM  Волгоград с утра 5 февраля накрыла новая волна ложных сообщений о готовящихся терактах. Как сообщил портал «Новости Волгограда», на этот раз атаки были направлены на общеобразовательные школы.

Мэрия и экстренные службы информацию о новых сообщениях лже-террористов подтвердили. По сообщениям родителей, учеников эвакуировали уже из 10 школ. Занятия после тревоги были отменены, и детей отпустили домой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичной атаке Волгоград подвергся неделей ранее. Был задержан виновник эвакуации из двух торговых центров — им оказался охранник, сообщивший о якобы заложенных в ТЦ взрывных устройствах прямо с рабочего места.

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Ложные сообщения о готовящихся терактах
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