Неизвестные «заминировали» более 100 зданий в Москве и Подмосковье

Москва, , 14:04 — REGNUM После звонков о «минировании» в Москве и Подмосковье проверяют более 100 объектов с массовым пребыванием людей. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По словам источника, в Москве анонимные угрозы взрывов получили представители 80 объектов, а в Московской области — представители 25 объектов.

Представитель экстренных служб уточнил, что из-за анонимных сообщений из зданий в столичном регионе были эвакуированы несколько тысяч человек.

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Ранее ряд СМИ сообщал, что 5 февраля правоохранительные органы Москвы и Подмосковья проверяют информацию о «минировании» 49 торговых центров, школ и других учреждений.

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