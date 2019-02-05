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В Кении задержали подозреваемых в организации теракта в отеле

Происшествия

Теракт произошел 15 января в отеле DuitsD2 в столице Кении Найроби, жертвами атаки стали более 20 человек

Дадаэб, Кения, 5 февраля 2019, 14:07 — REGNUM  Через 20 дней после теракта в отеле DuitsD2 в Найроби разведывательная служба Кении задержала 12 подозреваемых в организации атаки, сообщает Daily Monitor Uganda.

Ранее источники сообщили, что один из причастных к атаке на отель добрался до столицы с помощью лагеря мигрантов Дадаэб, а также в лагере нападавшие террористы скоординировали свои действия.

Задержания прошли в одном из самых больших лагерей для беженцев в мире, в Дадаэбе на востоке Кении. В нем размещено более 235 тысяч беженцев из Сомали.

Главный секретарь внутренних дел Кении Каранджа Кибичо назвал Дадаэб «питательной средой для террористов». Однако намерение президента Кении Ухуру Кеньятты закрыть лагерь и депортировать беженцев было отвергнуто Верховным судом страны. В суде это назвали нарушением конституционного порядка.

«Мы будем подчиняться решению суда, но не допустим принесения в жертву национальной безопасности», — прокомментировал Кибичо.

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