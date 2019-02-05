Виновных не найти: в Пскове дерево упало на человека на бесхозном участке

Псков, , 13:42 — REGNUM Дерево на улице Пароменской в Пскове, которое 4 февраля упало на прохожего, находится на бесхозном участке. Начальник Управления городского хозяйства Пскова Николай Баринов сообщил, что участок неразмежеван.

«Собственника на сегодняшний день нет, выясняем все юридические аспекты данного вопроса», — сказал он «Псковской ленте новостей».

По его словам, упавшее дерево убрали с улицы сегодня, 5 февраля. Накануне в Пскове от снега упало ещё одно дерево — на улице Леона Поземского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дерево на улице Пароменской упало на прохожего — мужчине удалось самостоятельно выбраться из ветвей и вызвать скорую помощь.

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