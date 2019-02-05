Сообщения о «минированиях» в Томске поступали из-за границы

Томск, , 13:34 — REGNUM Власти Томской области заявили о том, что ложные сообщения о минированиях объектов в Томске поступали из-за границы. Откуда именно, не уточняется.

«Та информация, которая к нам на электронную почту поступала, была из-за границы. С учетом современных технических средств сегодня достаточно сложно добраться до того, кто задумал эту ситуацию. Сделано это было для того, чтобы попытаться парализовать органы власти, деятельность города», — цитируют «Вести-Томск» заместителя губернатора области Игоря Толстоносова.

Он напомнил, что в первый день лжетеррористы «заминировали» в Томске органы судебной системы, во второй день — объекты здравоохранения и школу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первая волна ложных сообщений о минированиях прокатилась по Сибири 28 января. На следующий день, 29 января, лжетеррористы вновь «атаковали» Томскую область.

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