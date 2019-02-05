Экс-директора УПК в Чувашии осудили за рекламу конкурентов

Чебоксары, , 13:30 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор бывшему директору учебно-производственного комбината (УПК) республиканского минстроя, которого обвиняли в растрате. В частности, он незаконно получил 250 тыс. рублей за напряженность и интенсивность труда. Суд назначил ему условный срок, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Согласно материалам дела, с сентября 2013 по июнь 2016 года по указанию бывшего директора УПК при отсутствии решения работодателя (минстроя) ему было выплачено свыше 250 тыс. рублей «за напряжённость и интенсивность труда».

В следственном управлении также установили, что в июле 2016 года для придания конкурентного преимущества негосударственного образовательного учреждения перед УПК, он заказал за 35 тыс. рублей рекламу в городских троллейбусах об оказании услуг по обучению и повышению квалификации по ряду профессий на базе УПК с отражением контактных данных негосударственного учреждения. Также следствием установлено, что в октябре 2016 года злоумышленник безвозмездно передал обучающе-контролирующую систему с учебными курсами, на приобретение которой УПК затратил более 700 тыс. рублей.

«Негосударственное образовательное учреждение было создано его знакомым, а в октябре 2016 года его возглавил злоумышленник», — пояснил Олег Дмитриев.

Бывшего директора УПК признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенные с использованием своего служебного положения»). Ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в октябре 2018 года в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий (подведомственное минтруду Чувашии). Его обвиняют в серии преступлений коррупционной направленности — получении взятки, присвоении, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, общая сумма полученных незаконных доходов превысила 400 тыс. рублей.

Читайте также: Соцработников в Чувашии лишали части зарплаты в пользу руководства