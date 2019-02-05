Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Число погибших при пожаре в Париже увеличилось до девяти

Происшествия

Сотрудники полиции задержали подозреваемую

Париж, 5 февраля 2019, 13:23 — REGNUM  В результате пожара в одном из жилых домов в столице Франции Париже погибли девять человек, сообщает 5 февраля Parisien.

По данным издания, еще 36 человек получили ранения различной степени тяжести. Ранее сообщалось о восьми погибших и 30 пострадавших.

Напомним, пожар вспыхнул ночью 5 февраля в восьмиэтажном здании в 16-м округе французской столицы. Сотрудники полиции задержали подозреваемую, ей оказалась жительница этого дома. Сообщалось, что она страдает психическими расстройствами.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при пожаре дома в Париже увеличилось до восьми

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Пожары в жилых домах
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