Число погибших при пожаре в Париже увеличилось до девяти

Париж, , 13:23 — REGNUM В результате пожара в одном из жилых домов в столице Франции Париже погибли девять человек, сообщает 5 февраля Parisien.

По данным издания, еще 36 человек получили ранения различной степени тяжести. Ранее сообщалось о восьми погибших и 30 пострадавших.

Напомним, пожар вспыхнул ночью 5 февраля в восьмиэтажном здании в 16-м округе французской столицы. Сотрудники полиции задержали подозреваемую, ей оказалась жительница этого дома. Сообщалось, что она страдает психическими расстройствами.

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