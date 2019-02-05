В одном из городов Южной Кореи сгорела животноводческая ферма

Кочхан, Южная Корея, , 13:18 — REGNUM 5 февраля в южнокорейской провинции Чолла-Пукто в 1:30 (по местному времени) загорелась животноводческая ферма, сообщает TV Chosun.

Согласно новостному источнику, пожар произошел на одной из ферм по разведению свиней в районе Симвон-мён, город Кочхан. Известно, что огнем было уничтожено 5600 голов скота и здание площадью 4000 кв. метров.

В тушении пожара было задействовано 16 единиц пожарной техники, поэтому потушить огонь удалось через 1,5 часа. Ущерб оценивается в 1,05 млрд вон (~$938 тыс).

На данный момент, правоохранительные органы и представители пожарной службы выясняют причины возникновения пожара.