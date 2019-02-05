Житель Бурятии, избивший полицейских битой, получил три года тюрьмы

Кабанский р-н, Бурятия, , 13:01 — REGNUM В Бурятии осуждён житель посёлка Селенгинск Кабанского района, который избил полицейских деревянной битой.

Как сообщили ИА REGNUM 5 февраля в республиканской прокуратуре, мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также в применении насилия в отношении представителя власти.

Суд установил, что ранее судимого мужчину, находившегося за рулём в пьяном виде, в октябре 2018 года вновь остановили инспекторы ГИБДД. При задержании он нанёс побои деревянной битой двум сотрудникам полиции.

По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Прокуратурой района решается вопрос о принесении апелляционного представления на мягкость приговора», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 4 февраля в республиканском следственном управлении СКР ИА REGNUM сообщили об инциденте с участием 27-летнего жителя города Бабушкин Кабанского района. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что 31 января мужчина, распивавший утром спиртное, перешёл дорогу в неположенном месте. Это заметили сотрудники Госавтоинспекции, которые предложили ему пройти в служебный автомобиль для составления административных материалов. В ответ горожанин оскорбил полицейских и попытался от них убежать.

Сотрудники его догнали, остановили и надели наручники. В этот момент молодой человек, изловчившись, вцепился зубами в кисть одного из инспекторов и начал с силой сжимать челюсть. Мужчина не разжимал челюсть, даже когда из раны полицейского пошла кровь. Инспектор ударил его ногой в колено, напарник нанёс несколько ударов кулаком по плечу. После этого кисть удалось высвободить. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Полицейскому потребовалось хирургическое вмешательство.

При этом подозреваемый утверждает, что укусил инспектора в рамках самообороны, так как сотрудники полиции принялись избивать его за незначительное нарушение. Версия молодого человека также будет проверена в рамках уголовного дела.