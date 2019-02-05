В штате Огайо 11 маленьких детей отравились мармеладом с марихуаной

Кливленд, США, , 12:55 — REGNUM 11 детей в штате Огайо оказались в больнице после употребления жевательных мишек с марихуаной, сообщает 5 февраля NBC.

Полиция была вызвана в начальную школу им. Антона Грдина в городе Кливленде после того, как в общей сложности 14 детей поели мармеладных медведей, содержащих марихуану.

Службы неотложной медицинской помощи сразу перевезли девять детей в возрасте от 5 до 9 лет из школы в детскую больницу, родители пятерых других учеников отказались транспортировать их с места происшествия.

В начальной школе отказались комментировать ситуацию, однако инцидент может подчеркнуть растущую проблему во время, когда штаты начинают ослаблять законы, касающиеся продуктов на основе марихуаны, включая съедобные закуски, которые выглядят как обычные продукты питания. Так, в ноябре 2018-го во Флориде пять учеников средней школы были госпитализированы после того, как 12-летний мальчик раздал им в спортзале жвачки с добавкой марихуаны. При этом, согласно детской больнице Колорадо, марихуана, если ее съесть с пищей, может иметь более сильный и длительный эффект, особенно у детей в возрасте до 12 лет.