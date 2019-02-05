В Ставропольском крае в результате ДТП пострадали два человека

Ставрополь, , 12:50 — REGNUM В Ставропольском крае столкнулись два транспортных средства — «Лада Гранта» и ВАЗ-21 120. Об этом сообщили ГТРК «Ставрополье» в краевой Госавтоинспекции.

ДТП произошло в понедельник, 4 февраля, в Андроповском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека (мужчина и ребенок).

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты», пытавшийся уйти от попутного столкновения с «КамАЗом», допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21 120.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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