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В Ставропольском крае в результате ДТП пострадали два человека

Происшествия

ДТП произошло в понедельник, 4 февраля, в Андроповском районе

Ставрополь, 5 февраля 2019, 12:50 — REGNUM  В Ставропольском крае столкнулись два транспортных средства — «Лада Гранта» и ВАЗ-21 120. Об этом сообщили ГТРК «Ставрополье» в краевой Госавтоинспекции.

ДТП произошло в понедельник, 4 февраля, в Андроповском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека (мужчина и ребенок).

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты», пытавшийся уйти от попутного столкновения с «КамАЗом», допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21 120.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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