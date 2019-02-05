В Москве тысячи людей эвакуируют из-за анонимных сообщений

Москва, 5 февраля 2019, 12:48 — REGNUM В Москве и Московской области 5 февраля проходит эвакуация посетителей торговых центров и посетителей других объектов массового пребывания людей, сообщает РИА Новости.
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По данным издания, в Московской области анонимные угрозы взрывов получили 20 объектов с массовым пребыванием людей, в Москве — 29.
Всего эвакуировано из зданий около 5 тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Москве вывели на улицу 300 посетителей ТЦ «Океания» из-за бесхозного предмета.
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