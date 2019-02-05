Избивал ремнём, приковывал цепью: кузбассовца подозревают в истязаниях сына

Кемерово, , 12:40 — REGNUM В городе Кемерово в отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело — его подозревают в истязаниях 11-летнего сына, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Кемеровской области. Дело возбуждено по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Как предполагает следствие, в период с 2017 года по октябрь 2018 года мужчина систематически избивал сына по самым незначительным поводам, считая, что таким образом он воспитывает мальчика и приучает его к правильной жизни.

«Отец избивал ребёнка ремнём, при этом заставлял его лечь на кровать. Если сын приходил домой после того, как мужчина уже вернулся с работы, подозреваемый привязывал его цепью к 16-килограммовой гире. Поскольку родители злоупотребляли спиртным, мальчик часто ждал, когда они заснут, и заходил в квартиру поздно вечером. О происходящем в семье стало известно после того, как потерпевший сбежал из дома. Следователей насторожило, что родители заявили об исчезновении сына только через четыре дня. Мальчик был найден, но домой возвращаться отказался, сотрудникам правоохранительных органов он рассказал о побоях и о том, что отец держит его на цепи», — уточнили в ведомстве.

Мальчик по собственному желанию был изъят из семьи и отправлен в приют. У ребенка выявлено психическое расстройство.

В рамках расследования уголовного дела и мужчине и ребёнку предстоит пройти психолого-психиатрические экспертизы. Будет дана юридическая оценка действиям матери мальчика, которая не сообщила о происходящем в семье в правоохранительные органы. Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование дела продолжается.