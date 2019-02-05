Проверка работы ГИБДД в Югре вылилась в уголовные дела

Ханты-Мансийск, , 12:33 — REGNUM Сотрудники ГИБДД Югры допустили 96 нарушений законодательства. По материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурорская проверка выявила существенные просчеты в организации работы ГИБДД ХМАО по профилактике и привлечению виновных лиц к ответственности.

Установлены недостатки в деятельности сотрудников полиции, в результате которых правонарушители не были привлечены к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения. Местами назначалось минимальное наказание при наличии у правонарушителей отягчающих вину обстоятельств.

Выявлено в целом 96 нарушений в дорожных полицейских службах Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нягани, Сургутского и Нижневартовского районов, Нефтеюганска. Принесено 35 протестов на постановления по делам об административных правонарушениях, которые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены. По материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела.