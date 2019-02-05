ВСУ готовят провокацию к приезду представителей ООН — Народная милиция ДНР

Донецк, , 12:19 — REGNUM Вооружённые формирования Украины планируют провести ряд мероприятий для компрометации вооружённых сил ДНР в глазах представителей миссии ООН по правам человека, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов, сообщил 5 января официальный сайт правительства ДНР.

Представители ООН намерены посетить населённый пункт Новолуганск, который находится на горловском направлении. Пользуясь случаем, командующий ВСУ в Днбассе Сергей Наев дал распоряжения командиру 30-й бригады дискредитировать защитников ДНР:

«Комбриг Гараз отдал приказ подчиненным на ведение провокационной стрельбы с целью вызова ответного огня перед приездом иностранной делегации. Кроме того, трое боевиков 30-й бригады разных возрастных категорий, переодетых в гражданскую одежду, по указанию Гараза должны будут обратиться к членам делегации с жалобами на якобы имеющиеся систематические обстрелы со стороны Народной милиции Республики», — рассказал Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак, посетив зону боевых действий, был шокирован той реальностью, в которой живёт население Донбасса. Он призвал как можно быстрее улучшить условия жизни в регионе.

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Перед визитом главы ОБСЕ представители Народной милиции ЛНР также предупредили о возможных провокациях со стороны ВСУ.

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