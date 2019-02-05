Не менее 17 человек стали жертвами схода оползня на шоссе в Боливии

Каранави, Боливия, , 12:14 — REGNUM Не менее 17 человек погибли в результате схода двух оползней на шоссе в боливийском департаменте Ла-Пас, пишет местная газета El Deber 5 февраля.

Огромный массив грунта обрушился на оживленную автодорогу, ведущую из столицы в муниципалитет Каранави, утром 2 февраля. Повторный сход грунта произошел на следующий день во время поисково-спасательных работ. В первые два дня работ под завалами грунта были обнаружены тела 11 погибших, еще 6 жертв были найдены 4 февраля. Ранения получили более 50 человек.

Также в результате оползня были разрушены несколько жилых домов. Оползень заблокировал путь, ведущий из столицы Ла-Паса в муниципалитет Каранави, где проживают более 20 тыс. человек.

Мэр Каранави Даниэль Паукара запросил помощи у правительства Боливии, так как его населенный пункт оказался в изоляции: прервалась поставка продуктов питания и топлива. В настоящий момент возможно лишь воздушное сообщение. По словам мэра, через 4 дня ситуация может стать критичной.

По оценке правительства, дорога останется заблокированной в течение двух недель. Поисково-спасательные и ремонтные работы продолжаются.