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У берегов Индонезии произошло землетрясение в 6,1 балл

Происшествия

Землетрясение произошло в 130 км от побережья

Паданг, Индонезия, 5 февраля 2019, 12:09 — REGNUM  В агентстве по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии заявили, что землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера произошло в округе Южный Ниас, Северная Суматра, 5 февраля, сообщает Antaranews.

Известно, что землетрясение произошло в 130 км от побережья, на глубине 11 км, в 02:29 по местному времени.

По сообщению агентства, землетрясение ощущалось в Южном Ниасе, Пасамане, Париамане и Паданге.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, где землетрясения случаются довольна часто.

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Землетрясения
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