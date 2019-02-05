У берегов Индонезии произошло землетрясение в 6,1 балл

Паданг, Индонезия, , 12:09 — REGNUM В агентстве по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии заявили, что землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера произошло в округе Южный Ниас, Северная Суматра, 5 февраля, сообщает Antaranews.

Известно, что землетрясение произошло в 130 км от побережья, на глубине 11 км, в 02:29 по местному времени.

По сообщению агентства, землетрясение ощущалось в Южном Ниасе, Пасамане, Париамане и Паданге.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, где землетрясения случаются довольна часто.