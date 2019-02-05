В Ярославле возбудили уголовное дело по факту схода снега на женщину

Ярославль, , 11:34 — REGNUM В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту схода снега на женщину на улице Большой Октябрьской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. Обрушение снега случилось 1 февраля, пострадала 54-летняя женщина. Она находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева.

По данным следствия, неустановленное должностное лицо из числа сотрудников организации, в ведении которой находится здание, не обеспечило своевременную очистку кровли от снега, наледи и сосулек, в результате чего произошел сход массы снега и льда, которая травмировала женщину», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

Дело возбуждено по статье «Халатность». Здание является административным, собственника объекта в СКР не называют. Свою проверку по данному факту проводит и прокуратура Ярославской области.

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