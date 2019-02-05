Пассажирский автобус полностью сгорел в Ленобласти

Гатчина, Ленинградская область, , 11:31 — REGNUM Автобус без пассажиров, следовавший на пригородный маршрут №403, загорелся на ходу и полностью сгорел в Гатчинском районе Ленинградской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате происшествия никто не пострадал.

ЧП произошло 5 февраля в 10:20 на Пушкинском шоссе, у дома 15. Автобусом управлял водитель 1967 года рождения.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в дорожной полиции.

По словам очевидцев, которые есть в соцсетях, автобус двигался в ремонтную базу пустой, без пассажиров, водитель в результате пожара также не пострадал.

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