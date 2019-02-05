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По факту смерти пенсионерки от ледяной глыбы в Липецке возбудили дело

Происшествия

Трагедия произошла в понедельник, 4 февраля, на улице Депутатская

Липецк, 5 февраля 2019, 11:28 — REGNUM  По факту 78-летней смерти пенсионерки, получившей травмы при падении снежной глыбы в Липецкой области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Липецкой области.

Трагедия произошла в понедельник, 4 февраля, на улице Депутатская. По данным следствия, снежная наледь, упавшая с жилого дома, травмировала местную жительницу.

«Пострадавшая (пенсионерка) с травмами была госпитализирована в медучреждение, где утром следующего дня (5 февраля) скончалась», — отмечается в сообщении.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины.

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