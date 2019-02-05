В Новгородской области снегопад оставил без света более 3,5 тыс. человек

Великий Новгород, , 11:08 — REGNUM В Новгородской области, по данным на 10:00 5 февраля, без электроэнергии оказались 162 населённых пункта, в которых проживает 3642 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, предварительная причина отключения линий электропередачи связана с налипанием снега и льда на провода и последующим их обрывом. Аварии вызвал снежный циклон, повлиял на ситуацию и износ электросетей.

Восстановительные работы на энергообъектах ведут 237 человек, задействованы 80 единиц техники.

В ГУ МЧС России по Новгородской области развернут межведомственный оперативный штаб.

Добавим, что сегодня, 5 февраля, МЧС предупредило жителей региона об опасном гололёде после похолодания, в связи с чем возрастает риск аварий на объектах ЖКХ и энергетики, затруднений в движении транспорта и увеличение количества ДТП.