Упавшая с крыши снежная глыба убила липецкую пенсионерку

Липецк, , 10:42 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело о смерти 78-летней пенсионерки, на которую вечером 4 февраля упал пласт наледи с крыши дома на улице Депутатской. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, пожилая липчанка получила травмы, от которых скончалась в больнице.

Следственный отдел по Октябрьскому округу города Липецка регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев, жильцов дома и сотрудников управляющей компании. Следственные органы дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных очистку крыши дома от снега и сосулек.