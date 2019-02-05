Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Число погибших при пожаре дома в Париже увеличилось до восьми

Происшествия

Ранее сообщалось о семи погибших

Париж, 5 февраля 2019, 10:34 — REGNUM  В результате пожара в жилом доме в Париже погибли, по последним данным, восемь человек, еще 30 пострадали, сообщает 5 февраля BFMTV.

Ранее сообщалось о семи погибших и 27 пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Причины пожара пока не известны.

Напомним, пожар вспыхнул 5 февраля около часа ночи по местному времени (03:00 мск) в восьмиэтажном здании в 16-м округе французской столицы.

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Пожары в жилых домах
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