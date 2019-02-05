ДНР: Вооружённые формирования Украины 17 раз нарушили перемирие

Соледар, ДНР, , 10:17 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 55 единиц боеприпасов, сообщили 5 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские боевики применили 82-мм миномёты, гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили пятнадцать мин из 120-мм миномётов, пятнадцать мин из 82-мм миномётов, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано три обстрела из крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Широкая Балка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-Центр», терминал), Спартак, Жабичево, Старомихайловка, Ленинское, Саханка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

О жертвах среди мирных граждан и о разрушениях не сообщается.

Напомним, сутками ранее ВСУ произвели 15 обстрелов территории Донецкой Народной Республики, в ходе которых выпустили 39 единиц боеприпасов.

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Ранее оппозиционный депутат Верховной рады Вадим Новинский призвал парламент снять экономическую блокаду с Донбасса, поскольку она наносит огромные убытки Украине.

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