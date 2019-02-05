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Пропавший в Забайкалье ребёнок двое суток играл у друга на компьютере

Происшествия

Мальчика обнаружили волонтёры

Чита, 5 февраля 2019, 10:10 — REGNUM  СУ СК РФ по Забайкальскому краю прекратило уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Об этом сегодня, 5 февраля, уведомил официальный сайт ведомства. Как оказалось, 10-летний мальчик, потерявшийся двое суток назад, был найден волонтёрами живым и здоровым.

В процессе разбирательств выяснилось, что в течение двух суток ребёнок находился в квартире у своего сверстника, и всё это время мальчики провели за компьютерными играми.

«В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства этого происшествия», — отмечается в сообщении следственного управления.

В ближайшие дни правоохранителям предстоит изучить обстановку в семье найденного ребёнка и при необходимости инициировать постановку семьи на учёт органов, обеспечивающих охрану прав несовершеннолетних.

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