На Среднем Урале экстренные службы переведены в режим повышенной готовности

Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM В Свердловской области все предприятия энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства переведены на усиленный режим работы — с полной готовностью аварийно-восстановительных бригад, техники и материально-технических ресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в региональном департаменте информационной политики.

Решение было принято организованным в Свердловской области на время аномальных морозов штабом по энергобезопасности. Также организованы «горячие линии» по которым граждане могут сообщить о проблемах в жилищно-коммунальном хозяйстве.

При этом по данным спасателей, в настоящее время крупных коммунальных аварий на территории Свердловской области не зафиксировано. Тем не менее экстренные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

«По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 5 февраля 2019 года на территории Свердловской области прогнозируются опасные метеорологические явления. В регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Также необходимые меры приняты в региональной Госавтоинспекции. На федеральных и региональных автодорогах Свердловской области увеличено количество патрулей ГИБДД. Сотрудник дорожной полиции призывают автомобилистов соблюдать бдительность и при дальних переездах следить за зарядкой мобильных устройств, чтобы в случае возникновения проблем на дороге можно было вызвать помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области установились сильные морозы. Температура воздуха днём 30 градусов ниже ноля, а по ночам столбик термометра будет опускаться до 38 градусов мороза.

Отметим, что из-за аномальных морозов некоторые жители Екатеринбурга сообщали о том, что не могли утром завести свои автомобили. Также сообщается о резком скачке цен на такси. Более того в СМИ появилась информация о том, что в микрорайоне Эльмаш произошло кратковременное отключение электроэнергии, а на улице Рабочих ночью прорвало трубу холодного водоснабжения в результате чего в ледяном плену оказалось несколько автомобилей.