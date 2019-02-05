Снегопады в Чувашии продолжатся, ожидается 30-градусный мороз

Чебоксары, , 09:55 — REGNUM В Чувашии на этой неделе будут идти снегопады. Ожидается 20-граждусный мороз, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Начавшийся в ночь с 4 на 5 февраля снегопад продолжится до вечере 5 февраля. Новая порция осадков ожидается 7 февраля. При этом ожидается сильный юго-восточный ветер с порывами до 16 м/с, который принесёт понижение температуры воздуха до −13…−18 градусов мороза, ощущаемая температура составит −25…−30 градусов мороза. Холоднее всего будет в северо-восточных районах республики.

ГКЧС Чувашии распространило сообщение о том, что непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, нарушениям функционирования объектов ЖКХ и энергетики. Из-за ухудшения погодных условий возрастает риск аварий на автомобильных трассах.

6 февраля Чувашия окажется в стороне от ненастья. В ночные часы местами сгустятся туманы и подморозит до — 20 градусов мороза. Днём выглянет солнце, а благодаря слабом ветру, погода станет вполне комфортной. 7 февраля прогнозируется приход снежного циклона из Украины и ожидаются новые снегопады с метелями — может выпасть от 5 до 10 см снега при температуре −5…−10 градусов мороза.

По предварительным расчетам, 8 февраля погоду на Европейской территории России начнет определять азорский антициклон, который в 9−10 февраля вольётся в систему сибирской области высокого давления. Воздушная масса на высоте облаков будет соответствовать климатической норме. А юго-западный ветер не позволит воздуху сильно остывать. Поэтому в ночные часы столбики термометров остановятся на отметках −14…−16 градусов, а днем будет −6…−8 градусов мороза.

В связи со снегопадами в столице Чувашии по поручению главы администрации Алексея Ладыкова организовано дежурство руководящего состава. Руководителям управляющих организаций поручено подготовить снегоуборочную технику, а при снегопадах — «в сжатые сроки организовать расчистку проезжей части городских улиц, обработку тротуаров и пешеходных дорог против гололедицы, быть готовыми к ликвидации снежных заносов во дворах, ледяных наростов и снежных «шапок» с крыш зданий и сооружений».

"Чтобы не мешать работе коммунальной спецтехники, администрация города просит жителей по возможности отказаться на время снегопадов от автомобилей. Пожалуйста, обращайте внимание на знаки, ограничивающие стоянку, и не оставляйте машины в местах, не предназначенных для парковки», — призывает Алексей Ладыков.