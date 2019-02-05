В Кривом Роге зафиксирован смертельный случай кори

Кривой Рог, Украина, , 10:00 — REGNUM В инфекционной больнице Кривого Рога Днепропетровской области от осложнений, вызванных корью, скончалась женщина, сообщил 4 февраля местный ресурс «Первый городской».

Женщина заболела 21 января, её положили в больницу только 29 января, а через пять дней её не стало.

46-летняя женщина умерла от осложнения в виде пневмонии.

В издании отметили, что с начала 2019 года в больнице вылечили 37 пациентов с диагнозом «корь». Из них 26 человек — дети.

Как сообщало, украинские власти отказались признать эпидемией вспышку кори в стране. С начала 2019 года на Украине корью заболели более 11 тыс. человек.

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