В Югре совершено очередное нападение на сотрудников скорой помощи

Нефтеюганск, Югра, , 09:50 — REGNUM В Нефтеюганске совершено нападение на медиков скорой помощи. Проводится предварительная проверка обстоятельств инцидента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Сообщение о происшествии появилось 4 февраля на портале «Это Юганск, детка!». Вечером в одну из квартир Нефтеюганска бригада скорой помощи прибыла по вызову к женщине.

«В момент, когда они начали оказывать помощь, в их адрес посыпались угрозы физического насилия и оскорбления со стороны мужчины, который, предположительно, проживает в этой квартире. Судя по его поведению, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Так или иначе, наши сотрудники оповестили меня и полицию, которая оперативно прибыла на место. К счастью, для медиков обошлось без травм»,— сообщил порталу главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин.

В УМВД по ХМАО информацию об инциденте подтвердили, сообщив, что проводится полицейская проверка обстоятельств случившегося.

Напомним, в октябре 2017 года 60-летний житель Нефтеюганска ударил кулаком в лицо фельдшера скорой помощи, которая приехала к его больной матери. оказывающих помощь его пожилой матери. В Сургуте в феврале того же года несколько ударов по голове получил фельдшер, прибывший на вызов. У пострадавшего медика были диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы головы и шеи. Уголовное дело против напавшего было закрыто за примирением сторон. Но нападения на сотрудников скорой помощи не остались незамеченными. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил тогда, что расценивает такое вмешательство в работу медиков, как воспрепятствование их профессиональной деятельности.

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