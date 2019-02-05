Супруга «краснодарского каннибала» признана виновной в подстрекательстве

Краснодар, , 09:44 — REGNUM Виновной в подстрекательстве к убийству признана супруга «краснодарского каннибала». Решение 4 февраля приняла коллегия присяжных заседателей Прикубанского районного суда Краснодара. Об этом сообщил Интерфакс. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Краснодаре рабочие нашли телефон, на котором обнаружили фотографии частей тела убитой женщины. Позже на территории летнего училища были обнаружены сами останки. Следователи быстро установили подозреваемых — супружескую пару, женщину 35 лет и мужчину 42 лет, проживавших в общежитии. У них в комнате при обысках следователи нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне были найдены фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. В СМИ появлялись сообщения, что пара может быть причастна к гибели десятков человек, однако следствие подтвердило один эпизод убийства.

Дело в отношении мужчины выделили в отдельное производство — он болен открытой формой туберкулеза, находился на лечении. Дело в отношении его супруги, признанной полностью вменяемой, было направлено в суд в сентябре 2018 года.

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