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Омское УФСИН прокомментировало информацию адвоката о пытках осуждённых

Происшествия

«Попытка дестабилизировать обстановку в исправительных учреждениях»

Омск, 5 февраля 2019, 09:41 — REGNUM  Пресс-служба УФСИН России по Омской области отреагировала на обнародованную адвокатом Верой Гончаровой информацию об издевательствах в омских колониях.

«Из текста публикации невозможно выяснить, какое подразделение имеет в виду автор, и в какой период времени происходили события. Эта публикация является попыткой дестабилизировать обстановку в исправительных учреждениях УФСИН России по Омской области и повлиять на общественное мнение», — такой комментарий ИА REGNUM предоставили сегодня, 5 февраля, в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, омские массмедиа, ссылаясь на данные московского адвоката Веры Гончаровой, обнародовали информацию об издевательствах в омских колониях. В частности, один из осуждённых заявил, что его заставляли танцевать ламбаду, приседать, отжиматься, ползать, а потом сломали ногу.

Читайте ранее в этом сюжете: Заставляли танцевать, сломали ногу: жалоба омского осуждённого адвокату

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