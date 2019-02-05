Омское УФСИН прокомментировало информацию адвоката о пытках осуждённых

Омск, , 09:41 — REGNUM Пресс-служба УФСИН России по Омской области отреагировала на обнародованную адвокатом Верой Гончаровой информацию об издевательствах в омских колониях.

«Из текста публикации невозможно выяснить, какое подразделение имеет в виду автор, и в какой период времени происходили события. Эта публикация является попыткой дестабилизировать обстановку в исправительных учреждениях УФСИН России по Омской области и повлиять на общественное мнение», — такой комментарий ИА REGNUM предоставили сегодня, 5 февраля, в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, омские массмедиа, ссылаясь на данные московского адвоката Веры Гончаровой, обнародовали информацию об издевательствах в омских колониях. В частности, один из осуждённых заявил, что его заставляли танцевать ламбаду, приседать, отжиматься, ползать, а потом сломали ногу.

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