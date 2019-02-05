Заставляли танцевать, сломали ногу: жалоба омского осуждённого адвокату

Омск, , 09:24 — REGNUM В Омске осуждённого заставляли танцевать ламбаду, приседать, отжиматься, ползать, а потом сломали ногу. Такую информацию 5 февраля распространили омские массмедиа, ссылаясь на московского адвоката Веру Гончарову.

На днях правозащитница посетила Омскую область, где получила порцию жалоб от осуждённых, находящихся в местных колониях.

«На протяжении всего времени пребывания в карантине днем заходили сотрудники администрации и заставляли плясать ламбаду. И приседать, отжиматься, ползать и все время били сильно», — приводит сайт «Новый Омск» жалобу одного из осуждённых.

По словам мужчины, на третий или на четвёртый день ему сломали ногу:

«Но даже и после этого подвергался избиениям и издевательствам, пыткам, ночевал в сушилке связанным».

Также осуждённые жалуются на невыносимые условия содержания. При этом адвокат не уточняет, о какой колонии идёт речь. Личные данные осуждённого также не разглашаются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Омской области разразился скандал, вышедший на федеральный уровень. В омской колонии №6 произошёл бунт. По версии УФСИН России по региону, «группа отрицательно настроенных осуждённых попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осуждённых».

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