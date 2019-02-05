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СМИ сообщили о задержании топ-менеджера «Аэрофлота»

Происшествия

Якимчук был отпущен под подписку о невыезде

Москва, 5 февраля 2019, 08:54 — REGNUM  Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в конце декабря 2018 года задержали заместителя директора департамента производства полетов ПАО «Аэрофлот» Анатолия Якимчука, сообщает 5 февраля РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах и в топ-менеджменте авиакомпании.

Сообщается, что в отношении Якимчука было возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). Материалы дела поступили в Тушинский районный суд, а заседание было назначено на 28 января, однако было перенесено из-за неявки свидетеля. Якимчук был отпущен под подписку о невыезде.

По данным издания, Якимчук пытался дать взятку в размере 50 тыс. рублей председателю Центральной врачебной-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому, который и сообщил об этом в полицию. Источник отметил, что Якимчук, которому исполнилось 65 лет, получил плохой результат по результатам медкомисии, и не мог быть допущен к полетам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске перед судом предстанет бывший генеральный директор госпредприятия Красноярского края «КрасАвиа». Ответить перед правосудием экс-руководителю придётся за получение взяток. В общей сложности преступным путём руководитель предприятия получил свыше 4 млн рублей.

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