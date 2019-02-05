В школе Перми выявлен случай туберкулёза среди учеников

Пермь, , 08:54 — REGNUM В школе № 34 Перми у одного из учеников выявлен туберкулёз. Все дети и педагоги проходят обследование, сообщают СМИ.

По данным мэрии, руководство школы предприняла полный комплекс мер: специалисты службы дезинфекции обработали все помещения школы, сотрудники и учащиеся прошли дополнительное обследование, отмечает издание «Местное время».

Портал 59.ru информирует о том, что в конце января в школу привези флюрограф. Обследование прошли более 300 человек. Новых случаев заболевания не выявлено. И ученики, и педагоги остаются под медицинским наблюдением.

Информресурс отмечает, что поводом для массового обследования стал случай туберкулёза, которым ребёнок заразился в семье. У ученика выявлена закрытая форма заболевания. Для окружающих она не опасна.

Стоит отметить, в конце 2018 года в Пермском базовом медицинском колледже у студента обнаружили открытую форму туберкулёза. Учреждение закрывали на карантин. Тогда СМИ сообщали, что руководство колледжа якобы запретило предавать огласке неприятный факт, но учащиеся опубликовали сведения в соцсетях.