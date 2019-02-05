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Убийства детей в Танзании: жители совершили самосуд

Происшествия

Граждане Танзании призывают правительство регулировать деятельность целителей

Нджомбе, Танзания, 5 февраля 2019, 08:22 — REGNUM  Жители деревни из Танзании убили четырех человек, подозреваемых в убийстве семилетней девочки в провинции Нджомбе.

Тело Рэйчел Малека было найдено 1 февраля на юге провинции Нджомбе. С начала 2019 года предположительно по ритуальным причинам было убито около 12 детей.

«После убийства Рэйчел жители отдельно атаковали и убили четырех граждан, подозреваемых в причастности к убийству», — рассказал Кристофер Олесендека, губернатор провинции Нджомбе.

Местные власти считают, что детей убивают для колдовских ритуалов.

Граждане Танзании призывают правительство усилить контроль за деятельностью целителей и наказать тех из них, кто нарушает права человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийства детей в Танзании: 27 человек задержаны

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Серийные убийства
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