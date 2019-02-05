Вторник, 5 Февраля 2019 года
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В Париже в результате пожара погибли семь человек

Происшествия

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб

Париж, 5 февраля 2019, 08:09 — REGNUM  На западе Парижа в одном из жилых зданий произошел крупный пожар. Об этом информирует RTL со ссылкой на отчёт экстренных служб.

«Пожар вспыхнул около часа ночи (местное время) во вторник, 5 февраля, в восьмиэтажном здании в 16-м округе французской столицы», — передает вещатель.

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее семи человек, еще 27 пострадали.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб. Причины пожара пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 12 января в центре Парижа в результате взрыва газа в булочной на первом этаже многоэтажного жилого здания погибли четыре человека.

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Пожары в жилых домах
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