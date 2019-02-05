В США у торгового центра взорвалась самодельная бомба — полиция

Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Причиной взрыва у торгового комплекса в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США), в результате которого погиб один человек, стал подрыв самодельного взрывного устройства. Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

«Это был взрыв … самодельного взрывного устройства», — отметил глава городской полиции, выступление которого выложено в соцсети.

Расследование данного дела продолжается.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 4 февраля в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) у торгового комплекса прогремел взрыв. В результате ЧП погиб человек, личность которого пока не установлена.

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