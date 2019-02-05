Вторник, 5 Февраля 2019 года
07:55:05 МСК

В США у торгового центра взорвалась самодельная бомба — полиция

Происшествия

4 февраля в городе Альбукерке у торгового комплекса прогремел взрыв

Вашингтон, 5 февраля 2019, 07:54 — REGNUM  Причиной взрыва у торгового комплекса в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США), в результате которого погиб один человек, стал подрыв самодельного взрывного устройства. Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

«Это был взрыв … самодельного взрывного устройства», — отметил глава городской полиции, выступление которого выложено в соцсети.

Расследование данного дела продолжается.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 4 февраля в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) у торгового комплекса прогремел взрыв. В результате ЧП погиб человек, личность которого пока не установлена.

Читайте также: В США у торгового центра прогремел взрыв, есть погибший

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теракты в общественных учреждениях и на улицах США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить