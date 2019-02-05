Лесные пожары в Чили привели к первым жертвам

Сантьяго, , 07:52 — REGNUM Лесные пожары в Чили унесли жизни 2 человек, еще 121 человек пострадал, передает канал TeleSur.

4 февраля президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, в стране выявлен 21 очаг пожара, но борьба в настоящее время ведется только с 15. Пожарные взяли под контроль 5 очагов.

После встречи с членами Комитета по чрезвычайным операциям в Темуко президент заявил, что для борьбы с огнем задействованы 26 воздушных судов, а 7 февраля в область Араукания отправится самолет-цистерна высокой емкости. На борьбу с огнем отправлены 600 пожарных и 200 добровольцев.

Пожар бушует в административных областях Араукания, Био-Био, Лос-Риос, Лос-Лагос. В Араукании огонь уничтожил десять жилых домов, при пожаре погибли два человека. В нескольких муниципалитетах объявлен красный уровень опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января красный уровень опасности был объявлен в прибрежном городе Сан-Антонио с населением в 80 тыс. человек.

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