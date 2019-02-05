Глава Усть-Лабинского района Кубани подозревается в превышении полномочий

Краснодар, , 07:40 — REGNUM В отношении главы Усть-Лабинского района Краснодарского края, который подозревается в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

По версии следствия, районная администрация заключила муниципальные контракты на девять квартир на общую сумму более 9 млн рублей для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Чиновник принял в собственность района указанные жилые помещения, при этом экспертиза на соответствие жилья санитарно-техническим нормам не проводилась.

В надзорном ведомстве добавили, что указанные помещения барачного типа, согласно выводам эксперта, не соответствуют предъявляемым требованиям и непригодны для проживания. Известно также, что ранее в данных строениях содержались заключенные.

«Проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.

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