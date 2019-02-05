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В Австралии во дворе частного дома упал самолет

Происшествия

Пилот получил незначительные повреждения

Канберра, 5 февраля 2019, 07:37 — REGNUM  В Австралии легкомоторный самолет упал во дворе частного жилого дома, сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что происшествие произошло в районе Саншайн-Кост в штате Квинсленд. На борту воздушного судна в момент инцидента находился только пилот, он получил незначительные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам очевидцев, самолет снёс деревья, после чего развернулся и приземлился на заднем дворе дома. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Калифорния на жилые дома рухнул легкомоторный самолет, после чего произошел пожар. Загорелись по меньшей мере два дома. В результате происшествия погибли два человека.

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Авиапроисшествия
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