В Австралии во дворе частного дома упал самолет

Канберра, , 07:37 — REGNUM В Австралии легкомоторный самолет упал во дворе частного жилого дома, сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что происшествие произошло в районе Саншайн-Кост в штате Квинсленд. На борту воздушного судна в момент инцидента находился только пилот, он получил незначительные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам очевидцев, самолет снёс деревья, после чего развернулся и приземлился на заднем дворе дома. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Калифорния на жилые дома рухнул легкомоторный самолет, после чего произошел пожар. Загорелись по меньшей мере два дома. В результате происшествия погибли два человека.

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