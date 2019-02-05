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США предупредили Кению о новой террористической угрозе

Происшествия

Граждан призывают проявлять особую бдительность

Найроби, 5 февраля 2019, 07:31 — REGNUM  Посол США в Кении дал предупреждение о возможной террористической угрозе, планируемой иностранными гражданами из западных стран в городах Найроби, Наиваша, Наньюки и в области Пвани. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Посол США посоветовал гражданам Кении быть внимательными и осторожными в местах массового скопления людей, а также сообщать полиции о любых подозрительных действиях иностранных граждан.

Эта информация поступила через три недели после теракта, произошедшего 15 января в отеле DutsD2 в Найроби. Его жертвами стали более 20 человек.

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