ЛНР: ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня

Луганск, , 07:30 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины семь раз открывали огонь по территории ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 5 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

Обстрелу подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Золотое-5, Калиново-Борщеватое, Лозовое, Санжаровка, Смелое и Сокольники.

ВСУ совершили два обстрела Золотого-5 со стороны посёлка Золотое-4, выпустив в общей сложности 21 мину калибра 82 мм, и применив крупнокалиберное оружие.

В район села Калиново-Борщеватое прилетело 20 мин калибра 120 мм со стороны Попасной. Лозовое ВСУ обстреляли из гранатомёта АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия.

По Санжаровке украинские силовики выпустили двенадцать мин калибра 82 мм. Смелое подверглось обстрелу из вооружения БТР, а в Сокольники прилетело десять мин калибра 120 мм и семь гранат из РПГ со стороны занятого ВСУ населённого пункта Крымское.

В результате обстрела населённого пункта Золотое-5 в двух домах были выбиты стёкла. Потерь среди военных и гражданского населения нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ совершили девять обстрелов территории ЛНР, выпустив по населённым пунктам Республики более 130 различных боеприпасов.

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